Que mangerons-nous demain ?

Qu'est-ce que le futur réserve à notre assiette ? Une pilule rouge pour le pavé de boeuf et une bleue pour le roquefort ? Où va-t-on revivre l'éternel retour de la blanquette de veau façon grand-mère ?

Un substitut à l'oeuf révolutionnaire à base de microalgues, un steak végétal juteux et tendre fabriqué grâce à un procédé de fermentation moderne à partir de protéine de soja et de farine de riz, une alternative au chocolat et cacao traditionnels à base d'orge grillée et drêche fermentée (résidu du brassage de la bière), des enzymes 100% naturels issus de fermentations végétales ou animales qui permettent d'attendrir les viandes, d'affiner les textures des fruits ou d'équilibrer les saveurs sucrées...

Primé au Sirha, commercialisé dans l'année

Tous ces produits ont un point commun, ils ont été primés aux Sirha Innovation Awards, mercredi 11 décembre, qui récompensent les meilleures innovations, incrémentales ou de rupture, de l'année. Treize parmi quatre cent-cinquante dossiers. « Ce sont vraiment des avancées techniques. L'idée du concours, ce n'est pas de mettre en avant l'oeuf en tube mais de distinguer des produitsqui s'inscrivent dans une conception longue du temps. » précise Luc Dubanchet, patron de la division Sirha Food chez GL Events, organisateur du Sirha, la biennale de la restauration la plus estimée au monde, qui se tient à Lyon du 23 au 27 janvier prochains. Tous ces produits présentés en avant-première à Lyon, vont très probablement se retrouver dans les rayons des supermarchés, « depuis 2015, assure Luc Dubanchet, trois-quarts des produits primés au Sirha (ayant été) commercialisés."

Olimega, lauréat de la précédente édition confirme : "cette visibilité nous a permis d’augmenter nos ventes sur l’ensemble de nos produits avec 40% d’augmentation dans les semaines qui ont suivi. Nous sommes depuis au menu de plusieurs restaurants".

A table !