Ambiance Halloween, western ou féérique... En ce week-end prolongé du 31 octobre au 3 novembre, les idées de sorties sont nombreuses dans l'agglomération lyonnaise. Lyon Capitale en a sélectionné cinq pour vous.

La Commune, à l'heure mexicaine

La Commune poursuit sa semaine sur le thème d'Halloween et prendra des airs de Mexique samedi 2 novembre. Le food-court situé rue du Pré-Gaudry dans le 7e arrondissement, va se transformer le temps d'une journée, à l'occasion du Día De Los Muertos, la traditionnelle fête des morts mexicaine connue pour ses couleurs vives. Au programme : une exposition, un atelier maquillage, un atelier couronne de fleurs, de la danse et de la musique traditionnelle et un DJ Set à partir de 20h.

Plus d'information sur la page Facebook de l'évènement, en cliquant ici.

L'étrange Noël des Sorciers, quand Halloween et Noël se mélangent

Une étrange atmosphère va flotter autour du Fort de Bron du 1er au 3 novembre. Pendant trois jours, le festival Yggdrasil propose de "s'immerger dans une aventure fantastique" à l'occasion de l'Etrange Noël des Sorciers. Dans une ruelle magique, de nombreux artisans présenteront leurs créations plus surprenantes et féériques les unes que les autres. Les cosplays et autres déguisements sont plus que bienvenue. Attention, l'entrée se fait uniquement sur réservation.

Plus d'informations sur le site Yggdrasil.eu

Le 34e Salon des vignerons indépendants à la Halle Tony-Garnier

Depuis jeudi 31 octobre, la Halle Tony-Garnier s'est transformé en cave géante. De l'Alsace au Côte-du-Rhône, en passant par le Bordelais, tous les vignobles de France sont représentés à l'occasion du Salon des vignerons indépendants. Nul doute que les amateurs de vin trouveront leur bonheur dans ce labyrinthe œnologique de 11.000m2.

Le cheval, c'est trop génial au salon Equita Lyon

Paddock d'une épreuve de Western à Équita Lyon.

Depuis mercredi 30 octobre, Eurexpo s'est transformé en centre équestre géant à l'occasion du salon Equita Lyon. Plus de 500.000 visiteurs sont attendus jusqu'au dimanche 3 novembre, pour admirer les quelque 3 500 chevaux présents sur le site, découvrir les disciplines comme le dressage ou la voltige et observer les concours hippiques internationaux avec quatre Coupes du monde FEI.

Derniers jours du festival Les toiles des mômes

Pour les familles, le festival de cinéma destiné au jeune public "Les toiles des mômes" se termine dimanche 3 novembre. A cette occasion, plusieurs ciné-goûters sont organisés dans certains cinémas de Lyon et des villes alentours. Trois films sont notamment à l'affiche : Mon petit Halloween ; Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau et MacPat le chat chanteur.

Plus d'informations sur le site Les toiles des mômes