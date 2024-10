Animations effrayantes au musée, visite obscure de la ville, jeu de piste terrifiant... Le 31 octobre, enfilez votre costume, Lyon Capitale a sélectionné pour vous, les bons plans d'Halloween à ne pas louper.

Expositions temporaires au Musée Cinéma et miniatures

Musée Cinéma et Miniatures de Lyon

Et si le 31 octobre était le moment de découvrir les nouvelles salles effrayantes du Musée Cinéma et miniatures du Vieux-Lyon ? Pour Halloween, le musée accueille deux expositions temporaires, l'une dédiée au nouveau film de Tim Burton BeetleJuice BeetleJuice, l'autre à S.O.S Fantômes. L'occasion de découvrir des pièces originales du film culte Ghostbuster et des salles immersives mettant en lumière le talent des artistes et techniciens du premier BeetleJuice. Une maquilleuse, des bonbons à volonté et des jeux pour toute la famille seront également au programme de ce jeudi.

Tarif : 16,90 euros sur place et 14,90 en ligne.

Jeu de piste Murder Party

Mais qui a tué Emilie Perrache ? Murder Party vous invite à le découvrir à travers un jeu de piste effrayant, sur les bases d'un Cluedo géant. De Perrache à Confluence, il vous faudra alors trouver l'arme, l'assassin et le lieu du crime survenu il y a plus de 150 ans, afin de résoudre le mystère. Un jeu de piste grandeur nature ouvert à tous et parfait pour se plonger dans l'ambiance terrifiante d'Halloween.

Tarif : à partir de 30 euros par personne.

Visite mystérieuse de Lyon

Visite nocturne de la ville

Sortez vos lampes torches et partez explorer la ville de Lyon, ses mystères et ses légendes. Du Vieux Lyon à la Presqu'île, Vivre à la lyonnaise vous propose de découvrir la ville sous un nouvel angle qui ne vous laissera pas sans frissons. Une visite des rues les plus sombres de Lyon, à la rencontre d'esprits malfaisants et assassins, proposée du 28 octobre au 3 novembre.

Tarif : 45 euros.

La Boum des Petits Monstres

Boum ouverte aux 6-10 ans

Les plus petits pourront eux aussi célébrer Halloween, grâce à la Boum des Petits Monstres, organisée au Mob Hôtel du 2ème arrondissement. Ouvert aux enfants de 6 à 10 ans accompagnés, l'événement permettra aux petits monstres de développer leur créativité sur le thème d'Halloween, avant de prendre part à une chasse aux bonbons. La journée se clôturera sur une boum dansante et déguisée.

Tarif : gratuit sur réservation.

Magic Halloween Traditions

Artistes présents pour le Magic Halloween Edition

Pour les plus fêtards, des soirées seront organisées dans toute la ville, parmi elles, le Magic Halloween Edition. Un show sur 8 000m2 qui saura ravir les amateurs de musique techno, avec la présence de plusieurs légendes du domaine, au double mixte de Villeurbanne.

Tarif : de 25,90 à 40 euros.

