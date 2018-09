Que faire à Lyon le week-end du 28, 29 et 30 septembre ?

En ce dernier week-end de septembre, Lyon Capitale a sélectionné pour vous des événements à ne pas manquer. Au programme, sport, culture et musique.

6ème édition du salon international d’art contemporain

Le salon international d’art contemporain s’installe à la Halle Tony Garnier tout le week-end. Plus de 200 artistes français et du monde entier seront représentés sous toutes les formes d’art. De la peinture à la sculpture en passant par la photographie et la céramique, les amateurs d’arts contemporains seront gâtés. Pour les potentiels acheteurs, plus de 3000 œuvres seront proposées à la vente. Un espace d’expression pour enfants est également prévu. Au cœur du salon, un bar permettra de déguster des assiettes composées, des salades, des pâtes…Sans oublier vin et boissons fraîches.

Halle Tony-Garnier, 20 place des docteur Mérieux. Vendredi : de 16h à 23h. Samedi : de 10h à 20h. Dimanche : de 10 à 19h. Tarif : 10 euros (gratuit pour les moins de 18 ans). Plus d’informations ici.

Compétition de Bmx au « bowl » de la Guillotière.

Amateurs de sports extrêmes ou simples curieux, venez assister à la 9ème édition du « Bmx street station ». Les riders impressionneront petits et grands pendant trois jours, sur trois lieux différents. Cela commence dès ce soir à 16h au « bowl » de la guillotière, dans un cadre idéal, face au Rhône, avec un temps estival pour une fin de mois de septembre. Comme chaque année, ambiance sports extrême garantie.

Gratuit et ouvert à tous. Vendredi 28 septembre : de 16h à 23h au bowl de la Guillotière. Samedi 29 septembre : 13h au spot Charpennes (168 avenue Thiers, Lyon 6ème). Dimanche 29 septembre : 13h à la Halle Tony-Garnier. Plus d’informations ici

Elekt-Rhône revient au parc Blandan et au Petit Salon

On peut dire que les amateurs de musique électronique seront servis ce week-end. Pour sa dixième édition, le festival Elekt-Rhône organise au Petit Salon une soirée house/techno, de 23h30 à 6h30. Pas moins de six DJs sont attendus pour faire chauffer les deux salles de la boite de nuit. Le lendemain, la fête continue au Parc Blandan de 15 à 21h avec un open-air gratuit et ouvert à tous. En plus de la musique, vous seront proposés vide dressing, foodtrucks, buvette et stand de maquillage.

Le petit salon (Rue de Cronstadt, 69007 Lyon) de 23h30 à 06h30 : tarif avant 00h30 : 10,49€, tarif réduit : 13,49€, tarif normal : 15,49€.

Parc Blandan (37 Rue du Repos, 69007 Lyon) : gratuit et ouvert à tous de 15h à 21h.

Plus d’informations ici :

12ème festival Orgue en Jeu

La douzième édition de ce festival ouvre ses portes ce soir à l’église Saint Didier-Au-Mont-D’or avant de se déplacer à Lyon demain. Dès 20h30, un récital d’ouverture marquera le début des festivités qui dureront jusqu’au 14 octobre. Dimanche, un départ de Lyon est prévu à 9h pour une visite de l’orgue de Givors ainsi que Notre-Dame-De-Terrenoire. Un concert d’inauguration est organisé à 15h à Saint-Etienne avant un retour à Lyon à 18h.

Entrée libre vendredi et samedi. Plus d’informations ici