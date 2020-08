Que faire à Lyon cette semaine

Tout le monde n’a pas la chance de partir pendant les vacances. Le travail, les vols annulés, le manque de moyen. Mais Lyon regorge de petites activités qui aident à passer le temps.

Plutôt classique, la visite de Lyon pour les nouveaux arrivants dans la ville :

A partir de demain et jusqu’au 28 août, Lyon insolite propose de vous faire découvrir Lyon à travers son histoire, de Croix-Rousse à Vieux-Lyon en passant par la Presqu’île et plus encore. Un bon moyen de s’imprégner de cette ville riche par sa culture.

Ou : Selon la visite

Quand : Les 3, 5, 7, 24, 26 et 28 août de 16 h 30 à 18 h 30.

Tarifs : de 12 à 15 euros par personne pour 2 heures de balade

Réservation : contact.lyoninsolite@gmail.com ou 06 59 90 06 47

L’exposition Picasso au Musée des Beaux-Arts

Il s’agit là de l’exposition Baigneuses et baigneurs. 150 sculptures, dessins et peintures du célèbre peintre espagnol représentant des baigneuses sur la plage. Vous y découvrirez aussi d’autres artistes qui ont été influencés par Pablo Picasso.

Où : 20 Place des Terreaux, 69001 Lyon

Quand : jusqu’au 3 janvier 2021 – de 13 heures à 20 heures du lundi au samedi et de 10 heures à 18 heures le dimanche.

Tarifs : de gratuit à 13 euros (il faut réserver sa place même pour les tickets gratuits)

Réservation : Cliquez-ici

Exposition musée urbain Tony Garnier – L’Air du temps

Pour les 150 ans de la naissance de l’architecte Tony Garnier, une exposition marque une nouvelle fois son empreinte sur la ville de Lyon. Vous y découvrirez son travail, ses œuvres et son parcours.

Où : 4 Rue des Serpollières, 69008 Lyon

Quand : Du mardi au dimanche de 14 heures à 18 heures et jusqu’au 13 décembre

Tarifs : de gratuit 5 euros

Réservation : 04.78.75.16.75 ou cliquez ici

Atelier au musée des Sapeurs-Pompiers

Pour les enfants de 6 à 10 ans, des animations de deux heures sur le thème de l’histoire des sapeurs-pompiers avec la construction d’un camion en kit.

Où : 358 avenue de Champagne, 9e Arrondissement

Quand : Le 5 août à 15 heures

Tarifs : 7 euros

Réservation : 04.72.17.54.54 ou cliquez-ici