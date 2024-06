À Vénissieux, le projet écologique du futur collège Katia Krafft 

Le collège Katia Krafft devrait ouvrir ses portes pour la rentrée 2025. D’une superficie de 7 000 m2 et d’un budget de 37,2 millions d’euros, le premier mur écologique a été posé.

Les travaux du futur collège Katia Krafft à Vénissieux continuent leur ambition écologique. D’une superficie de 7 000 m2, l’établissement devrait pouvoir accueillir jusqu’à 730 élèves de Vénissieux et Saint-Fons dès la rentrée 2025. Doté d’un budget de 37,2 millions d’euros le futur collège "s’illustre en matière de construction écologique et responsable et porte ainsi une ambition d’exemplarité environnementale en matière de conception", indique la Métropole de Lyon dans un communiqué.

Des murs construits et isolés avec du bois et de la paille

Les travaux ont, en effet, été pensés dans une démarche écologique : charte de chantier à faible impact, bâtiment bio-sourcé à 82 % dans ses matériaux, les bilans carbone de construction et énergie sont "inférieurs de 25 % par rapport aux seuils réglementaires de 2025" ou encore la gestion des eaux de pluie. Le projet a par ailleurs reçu la Certification haute qualité environnementale (HQE) niveau excellent, se félicite encore la collectivité.

Les structures et les façades des bâtiments seront par exemple "majoritairement" conçues et isolées avec du bois et de la paille. Plusieurs cloisons posséderont des parements de terre crue. C’est l’entreprise OBM Constructions qui est chargée de la conception, la réalisation, l’exploitation et de la maintenance pendant une période de cinq ans.

Lire aussi : La Métropole de Lyon renforce ses dispositifs contre l'habitat indigne