Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 26 au 28 août

Ce week-end du 26 au 28 août est le dernier avant la rentrée scolaire. Voici le programme à Lyon pour profiter encore un peu des vacances...

Cinéma Karaoké - Bohemian Rhapsody

Ce vendredi 26 août à 20h45, venez chanter aux rythmes des chansons de Queen. Le film Bohemian Rhapsody en version karaoké sera projeté gratuitement et en plein air sur la Place Ambroise Courtois, 8e arrondissement de Lyon. Des animations, un spectacle d'ouverture et des cadeaux sont prévus. Un concours de déguisement aura également lieu, alors sortez vos plus beaux costumes !

Sur la piste des Sioux

Disponible depuis le 22 octobre 2021, il s'agit du dernier week-end pour aller voir l’exposition sur la culture des Amérindiens. Ça se passe au Musée des Confluences au 86 quai Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon. Cette exposition accueille les visiteurs de 10h30 à 18h30. Elle revient sur la "construction iconographique de "l'Indien d'Amérique" en France et en Europe.

L'entrée est de 6 à 9€ pour les adultes et de 5€ pour les jeunes actifs de 18-25 ans. Pour les enfants de moins de 18 ans et étudiants de moins de 26 ans, l'entrée est gratuite. Cette exposition est également inclue dans la Lyon City Card.

La Color Obstacle Rush

La course de 5km accompagnée d'un parcours d'obstacles et d'un festival de musique revient ce samedi 27 août à 12h à l'Hippodrome du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin. Plus de 20 obstacles et 20 lieux de musique seront à découvrir. La couleur est toujours au rendez-vous avec six zones disponible. Il est possible de suivre le parcours sans courir. Les billets sont à 34.90€ et peuvent aller jusqu'à 59.90€.

Jazz’Elles : de Rio à Chicago

Ce spectacle de jazz vocal 100% féminin aura lieu le samedi 27 août de 18h-19h30 sur la place Guichard dans le 3e arrondissement de Lyon et le dimanche 28 août de 18h-19h30 sur la place d’Ainay dans le 2e arrondissement. Cet événement est gratuit et vous entrainera dans la mémoire de l'Amérique. Les artistes seront accompagnées au piano par Alwin Eburdery et d'Alice Mortagne, réalisant les arrangements.

La famille sans nom

Au jardin des Chartreux dans le 1er arrondissement, ce dimanche 28 août de 10h30 à 11h30, un conte bilingue LSF/français invite le jeune public à participer gratuitement à l'histoire. Le but sera d'aider deux soeurs à résoudre des énigmes et à briser une malédiction.

L'histoire est celle d'une femme, la mère des deux filles, qui a tué un oiseau dans un village où les gens ne pouvaient pas avoir d'enfants. Cet oiseau était porteur d'une malédiction. La femme est tombée enceinte de deux enfants mais est morte en donnant la vie. Depuis, les deux soeurs recherchent leurs origines.

Les enfants sourds et entendants auront accès à des contes ensemble et chacun dans leur langue.