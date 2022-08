Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 19 au 21 août

Faites le plein d'activités à Lyon ce week-end du 19 au 21 août. Un programme pour les grands et les petits.

Passeurs d’images

Ce vendredi 19 août, de 21h30 à 00h, CinéDuchère vous propose de regarder gratuitement en plein air le film d'Albert Dupontel, Adieu les cons. À la nuit tombée, rendez-vous au Parc Roquette, au 9 Rue Roquette dans le 9e arrondissement de Lyon.

Le film retrace la vie de Suze Trappet, une femme de 43 ans qui apprend qu'elle est gravement malade. Ses jours étant comptés, elle part rechercher l'enfant qu'elle a abandonné sous la pression de ses parents alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Elle croise sur sa route deux hommes : JB, un quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, un archiviste plein d'enthousiasme.

Micro Zen Island

Assistez à un concert d’une durée de 40 minutes gratuitement. Pendant environ 20 minutes, une participation du public grâce à des instruments mis à disposition sera possible. Un moment participatif sonore est proposé au public avant chaque programme. La mélodie, jouée en direct, proviendra des musiques du monde, par exemple le zen japonais, inspirée également d'effets davantage contemporains psychédéliques.

Rendez-vous samedi 20 août de 20h30 à 21h10 ou de 21h30 à 22h15 sur l’Ile Barbe.

Sous les étoiles

Dans le cadre du festival Tout l'monde dehors, ce conte musical de la compagnie Entrelas Koncept aura lieu samedi 20 août de 20h à 20h30 au Parc Sisley. À travers un univers magique et poétique, vous pourrez suivre l'histoire de Jean qui souhaite en savoir plus sur les astres. Pour cela, il questionne son grand-père et lui demande de lui faire part de ses connaissances. Cette activité, à entrée libre, propose plusieurs niveaux de lecture permettant à toutes les générations de s'y retrouver. Rendez-vous à l'adresse : 8 rue professeur Paul Sisley, 69003 Lyon.

Boukibee

Dimanche 21 août, de 16h à 19h30, vous pourrez lire, écouter ou raconter des histoires avec les autres participants. Venez profiter de ces lectures en plein air au parc de la mairie du 8e arrondissement de Lyon. Des animations et des ateliers intergénérationnels autour des mots, des jeux et des contes seront proposés. Soumise par Biblio Take Air, une bibliothèque collaborative à vélo, cette activité a de quoi ravir les petits et les grands.

Ma T’Août Première Avant-Première

On pense aussi aux tous petits. Du 24 juillet au 28 août au Cinéma Comoedia, vous avez la possibilité d'emmener votre enfant à une avant-première. Une façon de découvrir dès cet été les films qui sortiront cet automne. Un diplôme « Mon Premier Ciné » sera remis à tous les enfants qui découvrent leur premier film en salle.

Ce dimanche 21 août à 10h45, faites connaissances avec Pompon Ours. C'est l'histoire de Pompon qui se demande quoi faire de sa journée. Il a soif d'aventures et veut les vivre avec ses amis. Ce film d'animation est adapté des ouvrages Une chanson d'ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud.

Adulte : 5,20 €, Enfant (0-14 ans) : 4,50 €.

13 avenue Berthelot - 69007 Lyon 7ème

