Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 17 au 19 mai 

Soirée disco, dressing ou brocante, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les sorties immanquables du week-end du 17 au 19 mai.

L’Hôtel de Ville se transforme en club à ciel ouvert

l’Afterwork et Club Disco revient pour sa 3e édition à Lyon et plus précisément à l’Hôtel de Ville (2e arr.). Une soirée toute en musique disco, boules à facettes et paillettes… avec un casque sur les oreilles ! Ça se passe de 19 heures à 00 h 30 ce vendredi 17 mai et l’événement est gratuit. Toutes les places ont déjà été réservées, mais pour les plus téméraires, vous pouvez attendre que des places si libèrent durant la soirée.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Un vide dressing collaboratif

Installé dans le 1er arrondissement de Lyon, Slo Lyon organise son vide dressing samedi de 11 h 30 à 19 heures et dimanche de 11 heures à 17 heures. L’occasion de faire de belles trouvailles avant l’été et l’événement est gratuit.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Les Nuits Européennes des Musées à Lyon

Pour leur 20e édition, les Nuits Européennes s’installent à nouveau à Lyon ce samedi. À cette occasion, les musées ouvriront gratuitement leurs portes de 18 heures à minuit. Le Musée d'art contemporain, le Musée des Confluences, le Musée des Beaux-Arts ; le Musée Jean Couty, le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, Lugdunum – Musée et Théâtres romains, le Musée des sapeurs-pompiers Lyon Rhône ou encore La Demeure du Chaos participent tous à cet événement.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Soirée 90’s et 00’s au Petit Salon

Pour ceux qui voudraient prolonger le plaisir jusqu’au petit matin, le Petit Salon (7e arr.) organise une soirée dédiée aux années 90 et 2000 de 23h30 à 6h30 du matin. Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé, vous en aurez pour tous les gouts. Les artistes Vyktor Nova, NO2T et Terror Mike seront également de la partie. L’entrée est disponible pour 15,99 euros.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Exposition Saint-Laurent à Jujurieux

Pour les passionnés ou les curieux, à une heure de Lyon, la commune de Jujurieux accueille du 14 mai au 17 novembre au Musée des Soieries Bonnet une exposition sur le célèbre créateur français Yves Saint-Laurent. 20 pièces de collection y sont exposées, en plus d’une sélection d’étoffes issue de ces partenariats. L’entrée est disponible dès 7 euros pour les adultes et elle est gratuite pour les -12 ans, du mardi au dimanche.

Plus d’informations sur le site de l’événement.