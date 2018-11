Que faire à Lyon ce week-end du 2, 3 et 4 novembre ?

Découvrir les secrets nocturnes de la basilique de Fourvière ou prolonger le festival Lumière à Monplaisir, sans oublier d'aller danser le soir, le programme s'annonce déjà chargé ce week-end à Lyon.

Découvrir les secrets de Fourvière de nuit

Etoile du berger des Lyonnais, la basilique brille sur la colline de Fourvière le soir venue. Mais en novembre, inverse la vue. Tous les jeudi et vendredi, c'est depuis les toits basilique que les visiteurs nocturnes auront la chance d'admirer le patrimoine, classé à l'Unesco depuis 20 ans, de Lyon. Avec en prime l'accès aux lieux cachés de l'édifice, de la grande tribune aux comble.

Week-end participatif aux musée de Beaux-Arts

Le musée des Beaux-Arts fête les 20 ans de sa rénovation avec une nocturne, ce vendredi, égaillée par trois concerts du quatuor Debussy. Le reste du week-end sera animé par des ateliers participatifs, de cartonnerie notamment. Le tout en présence des étudiants de l'école supérieure des Beaux-Arts de l'école nationale supérieure d'architecture et de l'école Emile Cohl. Enfin, dimanche après midi, le chorégraphe Danis Plassard de la Compagnie Propos invitera le public à danser avec lui.

C'est encore le Festival à l'Institut Lumière

Prolongez le festival Lumière avec le meilleur des deux semaines de réjouissance. Le plus dur sera de faire sa sélection parmi les films extraits de les rétrospectives dédiées à Jane Fonda et son père Henri ainsi que les sélections de cinéma populaire et des grands classiques de John Ford ou Buster Keaton. Pour Prolonger le week-end on retrouvera deux avant-premières en présence des réalisateurs en début de semaine. Heureux comme Lazarro le lundi à 17 heures et Les Chatouilles le mardi à 20h30.

Lyon fête l'électro

Côté musique on ira au Sucre pour le Nova mix club avec les stéphanois de Positive Education vendredi. Quand les amateurs de hip-hop se dirigeront vers La Comunne pour écouter Moucham et Gee sauce, notamment. Samedi c'est le Bellona club qui fêtera la 14 e édition du Lyon is burning, avec les locaux de Elektro System aux platines.

Monplaisir, paradis des geeks

Vous rêvez de remettre la main sur les manettes de la Mega Drive de votre enfance pour récupérer les anneaux de Sonic ou de retrouver le viseur du PP7 de Goldeneye sur Nintendo 64 ? Faites donc un crochet par le vide-grenier geek de Monplaisir, ce dimanche après-midi. Entre les comics, mangas, figurines, jeux de société et de cartes vous trouverez forcément la pépite, ou la conversation, pour faire revivre vos souvenirs d'enfant.

Vilard c'est fini

A 72 ans, l'interprète de Capri c'est fini et ses 5 millions de disques vendus donne sa tournée d'adieu. Hervé Villard saluera les Lyonnais ce dimanche, à 16 heures à la Bourse du Travail.