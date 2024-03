La circulation sera modifiée sur l'autoroute A7 du 18 mars au 7 juin

Des travaux nocturnes de réhabilitation de l'autoroute A7 vont être réalisés entre Ternay et Saint-Fons à partir du 18 mars.

La Direction interdépartementale des routes (DIR) Centre-Est annonce trois mois de travaux sur l'A7 dans le sens Marseille-Lyon. Ceux-ci s'inscrivent ainsi dans une volonté d'amélioration de la mobilité et de la sécurité des usagers entre Lyon et Saint-Etienne. Un chantier de 2,5 millions d'euros intégré à un projet plus large de réhabilitation du tronçon. Au total, 14 millions d'euros ont été investis par l'Etat.

La circulation coupée la nuit

Les travaux consistent notamment à supprimer ou protéger les obstacles en abord de l'autoroute comme les panneaux, les piles d'ouvrage et la végétation. Également, il s'agit de créer des aménagements de sécurité pour les usagers et le personnel intervenant sur le réseau. Ce qui passe par la création de refuges et l'élargissement de la bande d'arrêt d'urgence.

Le tronçon de l'autoroute A7 concerné par les travaux.

Afin de limiter la gêne des usagers, les travaux se dérouleront de nuit de 20 h 15 à 5 h, du lundi au vendredi. Ils s'organiseront d'ailleurs selon trois secteurs successifs. La circulation sera interrompue entre le nœud de Ternay et la sortie périphérique D383 du 18 au 28 mars puis du 2 au 5 avril. Quant au secteur du diffuseur 7 (Solaize) à l'échangeur 6 (Feyzin), les travaux se feront du 8 avril au 24 mai. Cependant la bande d’arrêt d’urgence sera neutralisée et la vitesse limitée pendant toute la durée du chantier.