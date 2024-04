Un corps étranger, probablement du plastique, a été découvert dans un paquet de pâtes vendu chez Auchan, Intermarché, Sytème U et Galec.

Distribués partout en France, des paquets de pâtes Panzani font l'objet d'un rappel consommation depuis le 12 avril. La procédure concerne les paquets de macaronis de 500 grammes en cuisson 3 minutes. Elle s'étend jusqu'au 12 juin 2024.

"Présence possible de corps étranger"

Le site du gouvernement Rappel Conso relève ainsi la "présence possible de corps étranger ressemblant à un morceau de plastique transparent". Les produits présentent donc des risques inertes, d'ingestion de verre, métal, plastique, papier ou textile. Il s'agit des paquets vendus entre le 3 janvier et le 7 mars chez Auchan, Intermarché, Sytème U et Galec.

Il est conseillé de ne pas consommer ces derniers et de les détruire ou les rapporter au point de vente. Les personnes concernées peuvent également contacter le service consommateur pour obtenir un remboursement.

