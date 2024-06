Des orages et d'importants épisodes de pluie sont attendus dans quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, placés en vigilance orange.

Sur la vallée du Rhône et la Haute Loire, dans l'après-midi, le temps va devenir très orageux. Ces orages seront accompagnés de très fortes précipitations et d'une importante activité électrique. Localement, en peu de temps des cumuls de 80-100mm sont prévus. Alors que le Rhône est placé en vigilance jaune aux orages ce dimanche, d'autres départements, plus au Sud, devront se méfier davantage.

C'est le cas de l'Isère, la Drôme et l'Ardèche, placés en vigilance orange pour des risques d'orages et de pluie-inondation. De son côté, la Haute-Loire est elle placée en vigilance orange pour les orages mais en vigilance jaune pour pluie-inondation.