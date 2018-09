Quand RMC Sport cache de la pire façon Orange sur le maillot de l'OM

La guerre des opérateurs télécoms est très loin d'être terminée. La chaîne RMC Sport, propriété du groupe Altice SFR, a tenté de cacher le logo de l'opérateur Orange sur les maillots des joueurs de l'Olympique de Marseille avec un montage raté.

Décidément, RMC Sport aime attirer l'attention de manière négative. Lors de la première soirée de Ligue des Champions avec le match opposant Liverpool au PSG, les abonnés n'avaient pas pu profiter de la rencontre à cause de nombreux problèmes techniques. RMC Sport n'avait pas mis suffisamment de moyens dans son infrastructure technique. Pour annoncer dans la presse le match entre l'Olympique de Marseille et Francfort, la chaîne propriété du groupe Altice SFR a décidé de ne pas faire de publicité à son concurrent Orange, sponsor maillot de l'OM. Dès lors, à l'aide d'un montage informatique particulièrement raté, RMC Sport a tenté de masquer le logo de la pire façon qui soit sur sa campagne de communication. Bilan, on ne voit que ça ! De même, on se demande bien à qui appartient ce bras qui n'a rien à faire là devant Luiz Gustavo. Si l'Olympique de Marseille compte un extraterrestre dans ses rangs, il n'aura pas permis à l'équipe de battre l'Olympique lyonnais dimanche soir (4-2). Dans tous les cas, ce montage raté nous rappelle que la guerre des opérateurs télécoms est très loin d'être terminée !