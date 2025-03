Qualité de l'air : du mieux à Lyon et dans l'agglomération

La qualité de l'air s'améliore ce jeudi 6 mars à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise grâce à la présence du vent.

Après trois jours de qualité de l'air dégradée, ce jeudi 6 mars 2025 la situation s'améliore à Lyon et dans le bassin lyonnais. Le vent soutenu attendu ce jeudi, au cœur d'une nouvelle journée très ensoleillée, devrait engendrer un certain brassage atmosphérique, et donc une amélioration des niveaux de pollution.

"L’indice ATMO attendu sera moyen à dégradé dans la région" explique ainsi l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Hormis autour des grands axes de circulation comme le périphérique et les autoroute M6 et M7, la qualité de l'air est repassée en jaune et en dégradé ce jeudi dans la métropole de Lyon. Une amélioration après deux jours où l'air lyonnais était classé comme mauvais par Atmo.