Qualité de l'air à Lyon : une pollution limitée sur la région

Ce jeudi 27 février la qualité de l'air dans la région lyonnaise reste moyenne avec des conditions météorologiques dispersives.

Le vent du nord-ouest présent ce jeudi 27 février dans l'agglomération lyonnaise va permettre de disperser les polluants atmosphérique et améliorer légèrement la qualité de l'air à Lyon et dans la Métropole de Lyon. Des conditions météo "dispersives, avec un temps doux et ensoleillé accompagné d’un vent de nord-ouest" explique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

"L’accumulation des polluants restera donc limitée, maintenant une qualité de l’air moyenne sur l’ensemble de la région" poursuit l'instance.

Dans le détail, si certaines zones de la Métropole, notamment aux abords des grands axes de circulation, resteront soumis à une pollution au dioxyde d'azote, dans l'ensemble, la qualité de l'air s'est amélioré par rapport à la veille. Le sud-ouest lyonnais est repassé en vert.