Limatec intègre la famille ACO

Le Groupe ACO, acteur mondial de la gestion des eaux et des systèmes de drainage, annonce l’acquisition de Limatec, spécialiste français des solutions d’évacuation des eaux usées en acier inoxydable.

Depuis sa création en 1978, Limatec s'est imposée dans le domaine du drainage en acier inoxydable. De son côté, ACO dispose d’une forte présence à l'international mais également d’une expertise technologique reconnue en gestion durable de l’eau. Avec cette acquisition stratégique de Limatec, Aco vise à renforcer l’offre du groupe en combinant son expertise technique avec le savoir-faire de Limatec sur le marché français. L’union des deux entreprises va permettre d’élargir la gamme de solutions proposées, tout en répondant aux enjeux environnementaux et aux exigences du secteur du bâtiment. Hans-Julius Ahlmann, associé-gérant du Groupe ACO, met en avant une synergie fondée sur des valeurs communes et une vision à long terme : "Cette acquisition représente bien plus qu'une simple union d'entreprises. C'est une rencontre de valeurs, d'expertises et d'ambitions. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir à nos clients une gamme de produits et de services inégalée, tout en continuant à innover pour répondre aux défis de demain"

À la suite de cette acquisition, la direction de Limatec évolue : Isabelle Figueras, fille du fondateur, passe le relais à Frédéric Vincke, déjà en charge de la division Building Drainage au sein d'ACO France. Son objectif sera d’assurer la transition tout en valorisant l’expertise et l’héritage de Limatec.

Cette alliance illustre la stratégie de croissance d’ACO ainsi que son engagement en faveur d’une gestion durable de l’eau, en cohérence avec sa signature "ACO. we care for water".