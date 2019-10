Prolongement du métro B de Lyon : que va-t-il se passer maintenant ?

TCL - Le tunnelier chargé de creuser le prolongement du métro B de Lyon a été baptisé ce vendredi 25 octobre. Que va-t-il se passer maintenant ? Comment la ligne B va-t-elle évoluer dès ces prochains mois ?

"Coline" a été baptisée ce vendredi 25 octobre à Saint-Genis-Laval. Le tunnelier chargé de creuser le prolongement du métro B de Lyon a ainsi pris le nom de sa marraine, une jeune étudiante en BTS Travaux public. Pendant quatre ans, le métro B va entrer dans une profonde phase de mutation qui ne concernera pas seulement ce prolongement.

Ainsi, à partir de fin novembre, le tunnelier va commencer à creuser un tunnel monotube qui à la fin fera 8.5 mètres de large sur une longueur de 2,5 kilomètres. Cette immense usine, de 2 200 tonnes sur 122 mètres de long pour 10 mètres de diamètre, fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant un an grâce à des équipes de pilotage de 20 personnes.

Fin 2020, à raison d'une progression de 10 mètres par jour, il arrivera à Oullins. 170 000 m3 de roches et de terres auront alors été évacués. Par la suite, autour de 2021, pendant 3 à 4 mois, place à l'étape du béton de remplissage, puis la pose des voies ferrées et des équipements pendants 13 mois. La dernière étape durera pendant six mois avec la marche à blanc, c'est-à-dire des tests d'exploitation. Le prolongement sera alors inauguré en 2023. Il sera alors possible de relier Saint-Genis-Laval à la Part-Dieu en quinze minutes, ou d'aller jusqu'à Charpennes en 17 minutes. Avec la correspondance à Saxe Gambetta pour prendre la D, les Hôpitaux Sud seront ainsi à une quinzaine de minutes de la place Bellecour. Une station intermédiaire Oullins Centre sera également ouverte à proximité de l'Hôtel de Ville et de la Grande Rue d'Oullins.

Ce prolongement devrait ainsi changer la donne du côté de l'Ouest lyonnais. Le Sytral prévoit également de nombreuses lignes de bus pour rabattre les usagers vers le futur terminus du métro B. Ce dernier comportera également un parc relais de 900 places pour les voitures, qui semble aujourd'hui clairement sous-dimensionné avec seulement 250 places pour les vélos. D'ici là, le Sytral a encore le temps de revoir sa copie sur ce point.

Un métro B qui évoluera en parallèle

Il ne faudra cependant pas attendre 2023 pour voir enfin le métro B évoluer. En effet, en 2020, la ligne sera entièrement automatisée et équipée de 16 rames MPL16 sans conducteur, entièrement climatisées et permettant la libre circulation entre les voitures. De 36 mètres de long comme les rames de la ligne D, elles peuvent transporter 325 voyageurs dont 64 assis. Cette avancée majeure permettra d'augmenter l'offre de la ligne B de 30 %. Les anciennes rames partiront renforcer la ligne A. Ensuite, en 2021, la ligne B pourra recevoir des trains composés de deux rames, soit 650 passagers.

L'étape suivante arrivera en 2023, lorsque la B ira jusqu'à Saint-Genis-Laval. Huit rames supplémentaires seront alors déployées et la ligne B verra son offre augmentée de 50 % par rapport à aujourd'hui. Des rames du même genre arriveront également sur la ligne D la même année, pour un réseau métro qui passera dans une nouvelle dimension.