Produits dopants et culturisme : des interpellations à Lyon

Plusieurs interpellations ont eu lieu à Lyon dans le cadre d'une enquête autour de produits dopants destinés à des culturistes.

Tout est parti d'un colis intercepté à l'aéroport de Roissy en septembre 2016. À l'intérieur, les douaniers découvrent des produits anabolisants en provenance de Thaïlande. Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Lyon qui va permettre de remonter jusqu'à plusieurs culturistes lyonnais se livrant à l'achat-revente.

Selon le parquet de Lyon dans un communiqué, l'enquête "conduisait également à s'intéresser à l'activité d'un groupe de sociétés comportant notamment deux holdings situées au Luxembourg et un laboratoire rhodanien, commercialisant des produits parapharmaceutiques et nutritionnels tant sur le territoire national qu'à l'international".

En décembre 2017, le parquet ouvre "une information judiciaire des chefs d'acquisition, détention, cession ou offre et importation de substances dopantes, d'exécution de travail dissimulé en bande organisée, d'abus de biens sociaux, de blanchiment en bande organisée, de fraude fiscale aggravée et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement".

Une opération de police a été lancée le 9 avril à plusieurs endroits en simultané dans le Rhône, en région parisienne, à Nice, à Bordeaux, à Mulhouse, en Belgique et au Luxembourg. Une vingtaine d'individus ont été interpellés à cette occasion, dont les dirigeants du groupe, mais aussi des culturistes sponsorisés par cette structure. Les perquisitions ont permis de découvrir 134 000 euros en espèces et "de nombreux produits anabolisants, dont des stéroïdes et des hormones de croissance", selon le parquet.

Huit personnes ont déjà été mises en examen dans le cadre de cette affaire. Le parquet précise "avoir requis la saisine du Juge des libertés aux fins de placement en détention pour quatre d'entre elles".