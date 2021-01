Proche de Lyon : plusieurs accidents sur l'A89 ce matin

Ce sont plusieurs véhicules qui ont été victimes du verglas sur l'A89 ce matin, six personnes ont été blessées.

C'est aux alentours de 7 heures ce matin sur l'A89 que plusieurs automobilistes ont été blessés à cause du verglas présent sur la route, rapporte le Progrès. Un premier véhicule a glissé sur le verglas à hauteur de la commune de Joux, non loin de Tarare. C'est alors qu'un camion ASF (Autoroutes du sud de la France) est rapidement arrivé sur place pour protéger la voiture. Malgré tout, deux autres automobilistes ont percuté le premier malheureux. Ce sont six individus qui ont été blessés sans gravité et transportés à l'hôpital de Tarare. L'autoroute a été fermée pendant une heure afin de permettre à la police et aux pompiers d'intervenir.