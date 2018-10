Procès de Rogue, Dupond-Moretti : la Nuit du droit c'est ce soir à Lyon

Ce jeudi soir de 19h30 à 00h30, le droit fait sa nuit à l'université Lyon 3. Au programme, conférences, dont une avec l'avocat Eric Dupond-Moretti, procès fictif de Severus Rogue et projection du documentaire "Ni juge ni soumise".

La Nuit du droit, c'est ce 4 octobre de 19h30 à 00h30 à l'université Lyon 3 Manufacture des tabacs. Durant cinq heures, plusieurs conférences s’enchaîneront avec à 19h30, une thématique Juste et Mémoire en présence d'Alain Jakubowicz, puis à 21h15, Justice et médias : je t'aime moi non plus par les avocats Eric Dupond-Moretti, Antoine, Vey, mais aussi le journaliste Richard Schittly et Farid Hamel, bâtonnier de Lyon. En parallèle, le documentaire "Ni juge ni soumise" sera projeté dans l'auditorium Malraux (lire ici). Le point d'orgue de la soirée sera le procès fictif du personnage de la saga Harry Potter, Severus Rogue (lire ici).

L'intégralité du programme est disponible en ligne en cliquant ici.