Severus Rogue sera jugé à Lyon pour ses actions dans Harry Potter

Le professeur Severus Rogue, connu également sous le nom de Severus Snape, sera jugé à Lyon, ce jeudi 4 octobre. Le tribunal (fictif) se penchera sur ses actions dans Harry Potter.

Ce jeudi 4 octobre, la nuit du droit sera organisée dans de nombreux établissements et universités à travers toute la France, avec des rencontres, débats et projections. À Lyon III, le professeur Severus Rogue sera jugé lors d'un procès fictif pour ses actions dans Harry Potter. L'audience ouverte au public se tiendra de 23h à 00h30 dans l'Amphi B de la Manufacture des Tabacs, menée par les étudiants de la Faculté de droit et de l'école des avocats Rhône-Alpes, avec plusieurs professeurs de droit, les avocats Antoine Vey du cabinet Dupont-Morreti et Anne-Sophie Laguens, ainsi que Mathias Murbach, juge au tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône. Durant une heure trente, il tenteront de faire la lumière sur l'éventuelle culpabilité de Severus Rogue, personnage créé par J. K. Rowling dans les romans Harry Potter et joué au cinéma par Alan Rickman. L'intégralité du programme de la nuit du droit à Lyon est disponible sur le page de l'événement.