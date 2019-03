Presqu'île ou Part-Dieu ? Lyon a tranché pour l'ouverture le dimanche

Alors que la ville de Lyon a opposé une fin de non-recevoir à l'ouverture des commerces le dimanche dans le centre commercial de la Part-Dieu, la municipalité s'était montrée favorable à une telle ouverture en Presqu'île lors du conseil municipal de janvier.

Dans son édition du dimanche, le journal Le Progrès est revenu sur les travaux du centre commercial de la Part-Dieu dont l'agrandissement devrait se terminer en 2020. Le directeur du centre, Jean-Philippe Pelou, souhaiterait qu'il ouvre chaque dimanche de l'année. “C'est un non-sens que le centre commercial ne soit pas ouvert alors que la gare l’est”, a-t-il déclaré au quotidien. De son côté, la ville a opposé une fin de non-recevoir selon nos confrères. Fouziya Bouzerda, adjointe au Commerce, a répondu que “le centre commercial de La Part-Dieu n’a pas besoin d’ouvrir le dimanche pour bien fonctionner (…) et que cette ouverture dominicale aurait un impact négatif sur celui des commerçants de la Presqu’île”.

La Presqu’île ouverte chaque dimanche ?

Une Presqu'île sur laquelle la municipalité réfléchit à instaurer une ouverture dominicale à l'année comme nous l'écrivions en janvier. Alors que pour le moment, les commerces de Lyon peuvent ouvrir 12 semaines par an, la ville souhaiterait, à travers l'extension de la zone touriste du Vieux-Lyon et de Fourvière, dont les commerces peuvent déjà ouvrir le dimanche, autoriser ces ouvertures dominicales 52 semaines par an “du bas des pentes à la pointe de la confluence”, avait déclaré Fouziya Bouzerda lors du conseil municipal de janvier. Gérard Collomb avait suivi son adjointe affirmant que “les touristes sont de plus en plus nombreux dans notre ville. Il faut donc leur proposer une offre (le dimanche, NdlR)”.