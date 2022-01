Présidentielle : Yannick Jadot, le candidat écologiste, va présenter son programme ce samedi à Lyon, à Confluence

Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle, présentera son programme "le projet des possibles" ce samedi depuis Lyon et le quartier de Confluence.

Le projet des possibles "permettra de mettre en valeur l'écologie qui agit au quotidien dans nos communes et nos territoires", explique l'équipe de campagne du candidat écologiste.

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, prendra la parole au début de la séquence, prévu à l'espace H7, quai Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Jadot ne fait pas la différence à gauche, pour le moment

Une table ronde des maires écologistes sera ensuite organisée, en présentiel et en duplex, intitulé "La République des territoires : comment changeons-nous déjà la France ?", une table ronde animée par Eric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, et Yasmine Bouagga, la maire écologiste du 1er arrondissement de Lyon, des pentes de la Croix-Rousse.

Yannick Jadot, le candidat, prendra lui la parole vers 16h ce samedi après-midi, le 29 janvier donc. La présentation de son programme "le projet des possibles", sera retransmis dans plus de 15 villes en direct.

C'est un moment important dans la campagne de Yannick Janot et des écologistes. Jadot ne décolle pas pour l'instant dans les sondages et les enquêtes d'opinion, entre 5 et 8 % des intentions de vote, et ne fait pas la différence au milieu des nombreuses candidatures à gauche. Un moment important de campagne qui intervient aussi en même temps que le vote pour la Primaire populaire (entre le 27 janvier le 30 janvier) où plus de 465 000 personnes sont inscrites. Un moment clé.