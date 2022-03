Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, et candidate à la présidentielle (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

La candidate du parti Les Républicains se déplacera à Lyon pour un meeting à quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle. Plusieurs dates sont à l’étude autour du 2 avril et le lieu n’est pas encore défini.

À 31 jours du premier tour de l’élection présidentielle de 2022, le ballet des candidats à l’Élysée se poursuit à Lyon et dans la Métropole. Après Yannick Jadot, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou et alors que Nathalie Arthaud et Fabien Roussel sont attendus à Lyon début avril, Valérie Pécresse a elle aussi prévu de se déplacer entre Rhône et Saône juste avant le 1er tour, programmé le 10 avril.

La date du 2 avril avancée par nos confères de Tribune de Lyon ne serait pour l’heure pas confirmée selon nos informations, en revanche elle est sur la table. Deux à trois autres dates seraient également étudiées par les équipes de la candidate Les Républicains, en amont du 2 avril ou après, dans la semaine précédant le 1er tour du scrutin. Le lieu, lui, sera défini en fonction du jour. Une chose est certaine, Valerie Pécresse sera bien en meeting à Lyon "avant la fin de la campagne", confirme son orateur au niveau local, le maire du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver.

