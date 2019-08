Près de Lyon : une patrouille de police agressée à la gare de Bourgoin

Une patrouille de police a été agressée ce samedi 10 août dans la soirée à la gare de Bourgoin-Jallieu alors qu'elle contrôlait quatre individus sans titres de transport.

Des policiers ont été agressés ce samedi 10 août dans la soirée à proximité de la gare de Bourgoin-Jallieu, non loin de Lyon, rapporte le Dauphine Libéré. Vers 20h30, la patrouille de policiers contrôle quatre personnes sans titres de transport. Deux des individus se seraient alors rebellés et auraient été violents envers les forces de l'ordre qui ont écopé respectivement de deux et cinq jours d'ITT pour diverses éraflures et contractions musculaires. Les deux personnes à l'origine de ces violences ont été interpellées et placées en garde à vue.