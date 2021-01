Près de Lyon : une marche organisée en mémoire d’un détenu mort à la prison de Cobras

Une marche est organisée par l’association Idir Espoir et Solidarité, ce samedi, à Brignais, en la mémoire d’Idir Mederess, un jeune détenu découvert mort dans sa cellule dans la prison de Corbas le 9 septembre.

Idir Mederess, 22 ans, est décédé le 9 septembre 2020 dans sa cellule à la maison d’arrêt de Lyon Corbas, à deux semaines de sa remise en liberté. L’enquête avait conclu à un suicide.

L’association Idir Espoir et Solidarité dénonce un décès dans "circonstances troubles" alors que l’ancien détenu était en quartier disciplinaire "privé d’eau et d’électricité".

Dans un communiqué, les membres du collectif rapportent "Avec 128 suicides recensés en 2019, une personne détenue meurt tous les trois jours en prison et l'on s'y suicide six fois plus qu'à l'extérieur, et jusqu'à cinquante fois plus en quartier disciplinaire". Plus largement ils regrettent que les violences pénitentiaires "demeure un angle-mort propice à l’arbitraire du pouvoir" dans une période "de prise de conscience collective de l'ampleur des violences policières en France et des difficultés à faire reconnaître celles-ci par l'institution judiciaire".

La marche doit démarrer à 13h30, rue des 4 saisons, à Brignais.