Près de Lyon : une déchèterie vandalisée, certains dépôts impossibles

Près de Lyon, la déchèterie de Grigny-Chantelot a été vandalisée dans la nuit de dimanche à lundi.

Triste découverte à la déchèterie de Grigny-Chantelot ce lundi matin, les lieux ont été vandalisés durant la nuit. La déchèterie restera fermée jusqu'en début d'après-midi pour permettre la remise en état des lieux.

Selon la métropole de Lyon : "Vu les dégâts, les meubles, textiles et déchets ménagers dangereux ne pourront pas être déposés pour le moment, même après la réouverture". Les autres déchèteries les plus "proches" restent celles de Feyzin ou Mions - Corbas. Celle de Grigny-Chantelot était la plus au sud de Lyon.