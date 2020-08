Près de Lyon : un point de deal démantelé à Meyzieu

Deux suspects ont été interpellés lors d'une opération menée ce mercredi à Meyzieu.

Au début du mois d'août, un dispositif de surveillance a été mis en place dans le quartier du chemin du Pommier à Meyzieu pour identifier deux individus participant à un trafic de drogue. Le gérant du point de deal avait entre autres exercé des pressions sur des habitants du quartier dans le cadre de son trafic.

Les GLSES Est, assistés de la BAC 69, de la brigade canine et du GSP du commissariat de Meyzieu ont mis en place un dispositif d'interpellation ce 19 août en milieu de journée qui a aboutit à l'interpellation en flagrant délit des deux principaux protagonistes.

Il s’agit de deux Majolans de 20 ans pour le principal intéressé (connu pour 26 faits au casier) et de 18 ans pour son complice (5 faits au casier). Le premier a reconnu son rôle dans le conditionnement des stupéfiants et la prise en compte de l’argent issu de la revente en fin de journée tandis que le second a reconnu la revente sur le point de deal. Des perquisitions ont permis la saisie de 100 grammes de résine de cannabis, 120 euros en espèces et une balance servant au conditionnement des stupéfiants.

Les deux mis en cause vont être présentés au parquet ce vendredi 21 août en vue d'une comparution immédiate.