Près de Lyon : un jeune se blesse à la jambe en fuyant les policiers

L’adolescent de 17 ans a été percuté par un véhicule ce mardi matin à Vénissieux durant sa fuite.

Ce mardi matin vers 10 heures, un jeune de 17 ans a été percuté par la voiture d'un particulier durant une opération de police à Vénissieux, rapporte Le Progrès. Selon le quotidien, les forces de l'ordre avaient été appelées par la direction du lycée professionnel Hélène-Boucher, où l'adolescent était scolarisé, car ce dernier perturbait les autres élèves. Il aurait notamment volé un téléphone et menacé sa copine. D'après nos confrères, il aurait essayé de prendre la fuite à la vue de la voiture de police et aurait été percuté et blessé à la jambe.