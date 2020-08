Près de Lyon : un feu de poubelle provoque l’évacuation d’un immeuble

Les fumées d’un feu de poubelle, vraisemblablement volontaire, ont envahi les parties communes d’un immeuble de Givors aux alentours de 4 heures, ce dimanche. Une quarantaine d’habitants ont dû évacuer.

C’est dans un immeuble de 5 étages de Givors que de la fumée a commencé à se répandre dans les parties communes vers 4 heures du matin. En cause, un début d’incendie dans le local à poubelle, peut-être volontaire. Au moins six personnes qui ont dû être transportées à l’hôpital, intoxiquées par les fumées selon Le Progrès. Une quarantaine d’habitants de l’immeuble ont été évacués le temps d’éteindre l’incendie et de disperser la fumée. Tout le monde a pu regagner son logement vers un peu plus de 6 heures.