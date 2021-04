Près de Lyon : un centre de vaccination dédié aux professions prioritaires va ouvrir ce week-end

La préfecture et l'Agence régionale de santé ont annoncé ce vendredi l'ouverture d'un lieu de vaccination dédié aux professions prioritaires. Il sera situé au centre de formation sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon et du Rhône (SDIMIS) à Saint-Priest.

Cette mesure était réclamée par beaucoup. Ce vendredi, la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS), ont officialisé l'ouverture d'un lieu de vaccination dédié aux professions prioritaires, celles considérées comme plus exposées au Covid-19 (liste à retrouver ici, y figure notamment les policiers, gendarmes, personnels pénitentiaires, pompiers ainsi que les personnels de l'Éducation nationale). Cela concerne toutefois uniquement les professionnels de plus de 55 ans.

Les personnes volontaires et éligibles seront accueillis au centre de formation sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon et du Rhône (SDIMIS) situé à Saint-Priest à partir de 8h30 et jusqu'à 17h30 samedi 17 et dimanche 18 avril. Lors de cette opération, 1250 créneaux par jour sont prévus soit 2500 vaccinations sur le week-end précise BFM Lyon.

Cela fait suite aux annonces de Jean Castex jeudi

Pour prendre rendez-vous, les personnes concernées sont invitées à se rapprocher de leur employeur ou administration qui leur indiqueront ensuite la marche à suivre pour obtenir un consultation. Il faudra tout de même prévoir un justificatif d’éligibilité : carte professionnelle (pour les fonctionnaires notamment), déclaration sur l’honneur et bulletin de salaire pour les salariés.

L'ouverture de centre fait suite aux annonces de Jean Castex jeudi. Le Premier ministre avait annoncé la mise en place de créneaux de vaccination ce week-end pour certains professionnels de plus de 55 ans.