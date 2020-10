Près de Lyon : un appel à témoins pour retrouver Mara et Cédric

Un appel à témoins a été lancé ce lundi 5 octobre par la police de l'Isère pour retrouver un homme et une jeune femme, disparus à la mi-août. Ils pourraient se trouver à Lyon, Grenoble et alentour.

Où sont Mara et Cédric ? La police de l'Isère lance ce lundi 5 octobre un appel à témoin pour retrouver les deux personnes. Disparues à la mi-août, elles pourraient se trouver dans la région lyonnaise.

[#AppelATémoin] La jeune Mara aperçue sur #Lyon autour du 14/08/2020 a disparu. Son ami Cédric Vercruysse également disparu, aurait été aperçu le 18/08 sur #Grenoble. Pour toutes informations utiles à l'enquête, appelez le 04 76 60 40 40. Merci pour vos retweets. pic.twitter.com/6ArkZUggBI — Police nationale 38 (@PoliceNat38) October 5, 2020

Mara est une jeune femme de 21 ans, aux cheveux châtains et aux yeux verts, de corpulence fine et de taille moyenne (1m60). On ignore son nom de famille. Elle aurait été aperçue à Lyon le 14 août dernier. Cédric Vercruysse est un homme de 38 ans, ami de Mara et sans domicile fixe. Il a les cheveux châtains et les yeux bleus, et est également de corpulence fine et de taille moyenne (1m74). Il aurait été aperçu à Grenoble le 18 août dernier. Les tenues vestimentaires de ces deux personnes au moment de leur disparition sont inconnues.

La police de l'Isère invite toute personne possédant des informations à appeler le commissariat de Grenoble au 04 76 60 40 40.