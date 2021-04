Près de Lyon : un accident entre Mions et Saint-Priest fait cinq blessés, dont un enfant

Ce jeudi, trois véhicules se sont percutés à la frontière entre Mions et Saint-Priest, sur l’autopont qui enjambe la Rocade Est. Cet accident a fait cinq blessés, dont un enfant de deux ans. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

Vers 13 heures ce jeudi, trois véhicules sont entrés en collision sur la route d’Heyrieux (D318), entre Mions et Saint-Priest. Selon Le Progrès, l'accident a eu lieu sur l’autopont qui enjambe la Rocade Est.

20 sapeurs-pompiers et sept engins de secours se sont rendus sur place pour venir en aide aux victimes, au nombre de cinq. Parmi elles, un enfant de deux ans, qui a été pris en charge par les pompiers. Leur pronostic vital n'est toutefois pas engagé. A l'heure actuelle, les circonstances exactes de cet incident restent à éclaircir.

Un autre accident sur l'A46 vers Saint-Priest

La circulation est d'autant plus difficile aux alentours de Saint-Priest qu'un autre accident a eu lieu à 14 heures sur l'A46 dans ce secteur, et ce dans le sens nord-sud. Un poids lourd et deux véhicules légers sont impliqués.