Près de Lyon : un accident à Marennes perturbe le trafic sur l’A46

Un accident survenu au niveau de Marennes perturbe, depuis le milieu d’après-midi, le trafic sur l’A46 en direction de Saint-Étienne et Marseille. Une personne a été prise en charge par les pompiers.

Une collision impliquant un poids lourd et une voiture engendre d’importantes perturbations sur l’A46 au niveau de Marennes, en direction de Saint-Étienne et Marseille, selon les services autoroutiers. À 16 heures, l’intervention des sapeurs-pompiers était toujours en cours et selon nos informations une personne impliquée dans l’accident a été prise en charge dans un "état d’urgence absolue".

Une déviation a été mise en place afin d’éviter le secteur, où d’importants bouchons se sont déjà formés.