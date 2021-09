Près de Lyon : Tassin-la-Demi-Lune engage des moutons pour entretenir les espaces verts

La mairie teste l'éco-pâturage sur un terrain municipal, avec un troupeau de moutons présent jusqu'en novembre.

Depuis cet été, la Ville de Tassin-la-Demi-Lune teste une façon alternative d'entretenir ses espaces verts : l'éco-pâturage. Un nouveau troupeau, de brebis, va rejoindre un terrain municipal de 1000 m2 sur l'avenue du 8 mai 1945, dès le mardi 14 septembre. L'éco-pâturage c'est une solution plus écologique et plus économique pour s'occuper des espaces verts qu'un recours à différents engins. Les moutons sont nourris par le pâturage, et les parcs publics sont entretenus par les animaux.

Une première arrivée d’un troupeau de chèvres avait eu lieu au début de l'été pour entretenir le parc public de la Raude. Les moutons nouvellement installés resteront en ville jusqu'au 30 novembre, puis retournerons dans leur élevage pour l'hiver. La mairie annonce que si l'expérience est concluante, elle devrait être renouvelée sur d’autres terrains de la commune.