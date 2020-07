Près de Lyon : sans-permis, il est arrêté avec 10g de cannabis et 1896€

Un jeune homme de 18 ans a été arrêté la semaine dernière à Vaulx-en-Velin alors qu'il conduisait sans permis et sous l'emprise de stupéfiants.

Le 15 juillet dernier à 17h, avenue Pablo Picasso à Vaulx-en-Velin un Vaudais de 18 ans (20 antécédents judiciaires) a été interpellé alors qu'il conduisait sans permis et sous l'emprise de stupéfiants. Au moment de son contrôle, il avait refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers. Lors de son interpellation, il avait pris la fuite à pied puis a été rattrapé. Il était trouvé en possession de 10 grammes de résine de cannabis et de 1 896 euros. Placé en garde à vue, il était entendu par les enquêteurs de la Brigade des Accidents et des Délits Routiers (BADR) dans le cadre d’une procédure distincte de rodéo urbain commis le 05 avril 2020, où il avait été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance. Le mis en cause a reconnu les faits des deux procédures. Présenté au parquet le vendredi dernier, il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement et laissé libre. Son véhicule a été saisi.