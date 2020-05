Près de Lyon : rodéos urbains et tir de feux d'artifice sur un commissariat

Un important rodéo urbain a eu lieu ce dimanche soir devant le commissariat de Vaulx-en-Velin. Deux jeunes ont été arrêtés.

Ce dimanche soir, un important rodéo a eu lieu sous les fenêtres du commissariat de Vaulx-en-Velin rapporte Le Progrès. Deux jeunes ont été arrêtés après une chute, sans casque et les plaques masquées, écrit le quotidien. Le conducteur avait consommé de l'alcool. Ultime provocation, les conducteurs de deux roues ont tiré des feux d'artifice en direction du commissariat.

Lundi, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur a indiqué avoir confié l'élaboration d'un nouveau plan de lutte contre les rodéos urbains à deux députées LREM (Natalia Pouzyreff et Catherine Osson ). “Nous devons, relever, plus encore, le défi des saisies des véhicules en nous appuyant davantage sur le renseignement et l'enquête judiciaire. Car, en confisquant les motos, les quads et les scooters des délinquants, nous les privons de leur capacité à nuire, à se mettre eux-mêmes en danger”, a déclaré le ministre. Depuis 2018, les rodéos urbains sont un délit passible de deux ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende.