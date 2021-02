Près de Lyon : pour la première fois depuis 1877, la caponnière du fort de Feyzin va ouvrir au public

Après de longs travaux, la caponnière de Feyzin, près de Lyon, va ouvrir au public dès ce dimanche 28 février. Elle se situe au sein de l'ancien fort militaire de Feyzin. La ville de Feyzin organise des visites guidées par petits groupes. Une première depuis... 1877.

"Dimanche 28 février 2021, la caponnière double du Fort de Feyzin devient l’une des rares en France à ouvrir ses portes aux visiteurs, après un an de travaux. Le projet ambitieux de sauvegarde et valorisation du patrimoine local a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine et de 19 mécènes", précise la ville de Feyzin, au sud de Lyon. Le fort de Feyzin a été achevé en 1877, "il appartient à la deuxième ceinture de fortifications érigées autour de Lyon entre 1875 et 1878", ajoute la ville de Feyzin.

Inscription obligatoire

La caponnière est un espace voûté semi enterré de 600m2, accessible uniquement par un long tunnel de 70 mètres. C'est quoi une caponnière ? "Élément militaire stratégique, elle est dédiée à la défense des fossés, dans la perspective où l'ennemi serait descendu dans ces derniers et entamerait un siège", poursuit la ville de Feyzin. Labellisé dans le cadre de la fondation du Patrimoine, aidé par 19 mécènes, le Fort de Feyzin a été rénové et réhabilité.

Pour visiter la caponnière, il faut absolument s'inscrire. Au 06 11 70 13 79 ou contact@lefortdefeyzin.fr. La ville de Feyzin organise des visites guidées par petits groupes le dimanche 28 février de 8h à 17h avec des départs toutes les 30 minutes.

