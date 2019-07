Près de Lyon : pagaille sur les rames de train ce matin dans l'Ain

Ce matin, tôt, vers 7h, la gare de Villars-les-Dombes a été fermée exceptionnellement. La ligne Bourg-Lyon a été fortement impactée. Tout est rentré dans l'ordre à 8h.

Tous les matins, de nombreux habitants de l'Ain prennent le train pour venir travailler à Lyon. Ce mardi matin, le trajet a été plus long, et plus difficile que prévu pour certains. En effet, à 7h, de manière exceptionnelle, la gare de Villars-les-Dombes était fermée. Les TER de la ligne Bourg-Lyon ont été fortement impactés.

Des trains en retard, mais certains ont aussi été détournés par Ambérieu. Fort heureusement, tout est rentré dans l'ordre depuis. Depuis 8h, la circulation ferroviaire est de nouveau bonne sur le département de l'Ain, en direction de Lyon.

🚦#FlashInfoTERAURA 7h : en raison de la fermeture exceptionnelle tôt ce matin de la gare de Villars-les-Dombes, les #ter sur la ligne Bourg >Lyon ont été fortement impactés. Les circulations reprennent maintenant progressivement.

Je reste à votre écoute. pic.twitter.com/hQkwxloVqm — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) July 30, 2019