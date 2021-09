Près de Lyon : Limonest accueille la 95ème édition de la course automobile nationale de côte

Samedi 11 et dimanche 12 septembre se tiendra la 95ème course de côte nationale de Limonest Mont-Verdun.

Cette course se tient depuis 1905. La course de côté nationale de Limonest a lieu les 11 et 12 septembre sur les pentes du mont Verdun. Il s'agit de la 8e et dernière manche du championnat de France de la montagne 2021. À partir de 16 h 30 samedi 11 septembre, les voitures s'élanceront pour la première montée de course. Deux autres se tiendront le lendemain. Plus de 160 concurrents sont inscrits à l'évènement.

L'entrée pour les visiteurs coûte 8 € pour le samedi et 12 € le dimanche. Il faut compter 15 € pour les deux jours. L'entrée est soumise à la présentation d'un pass sanitaire et le masque est obligatoire.