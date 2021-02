Près de Lyon : les TER à l'arrêt après une collision train-voiture en Savoie

La circulation des trains est à l'arrêt ce jeudi 18 février autour de Lyon suite à un accident entre un TER et une voiture. La SNCF estime une reprise du trafic vers 15h.

Un TER et une voiture sont entrés en collision ce jeudi 18 février à la hauteur de Champfleury, en Savoie. La circulation ferroviaire est interrompue entre Culoz et Aix-les-Bains, dans les deux sens, impactant les lignes Lyon-Ambérieu, Chambéry-Genève et Chambéry-Grenoble. Certains trains devront faire leur terminus à Ambérieu, Culoz et Aix-les-Bains ; d'autres verront leur itinéraire modifié. De nombreux TER sont annulés les uns après les autres. Le trafic devrait revenir à la normale vers 15h d'après les estimations de la SNCF.