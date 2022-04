Près de Lyon : le trafic routier perturbé par les chutes de neige

Si la neige ne tient pas à Lyon même, ce n'est pas le cas ailleurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les chaussées des autoroutes s'enneigent et occasionnent plusieurs ralentissements.

Pour celles et ceux qui doivent absolument prendre la voiture aujourd'hui, la prudence est de mise. Sur l'A89 d'abord, depuis Clermont-Ferrand vers Lyon, avec un col de la rampe de Thiers particulièrement enneigée. Les poids-lourds sont détournés et arrêtés en attendant que la perturbation se calme. Un premier accident en direction de Clermont s'est également produit. Les chasse-neiges sont à l'oeuvre pour déblayer les voies.

Des difficultés au sud de Lyon

Au sud de Lyon, pluie et neige mêlées occasionnent aussi leur lot d'encombrement. Sur la portion d'autoroute entre Vienne et Chanas, les chaussées sont glissantes. Puis jusqu'à la sortie Valence-nord, la neige commence à bien occuper les bas-côtés, même si elle ne tient pas sur les voies. Dans le sens sud-nord ou nord-sud, plusieurs accidents se sont produits et ralentissent la circulation. En arrivant plus au sud, la neige s'interrompt mais le vent se renforce. Les automobilistes sont appelés à la prudence et à reporter leurs trajets si possible par Vinci Autoroutes. À noter aussi que des opérations de salage sont en cours sur l'A40, l'A43 et l'A404.

Vous pouvez suivre le trafic autoroutier via le 107.7.