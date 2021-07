Une nappe d’eau souterraine du couloir d’Heyrieux a été placée en vigilance sécheresse par le préfet du Rhône vendredi 9 juillet. Elle rejoint les autres nappes du département, déjà en vigilance.

Pascal Meilhos, préfet du Rhône, a placé en vigilance sécheresse une nappe d'eau souterraine de l'est lyonnais vendredi 9 juillet. Elle est située dans le couloir d'Heyrieux. Elle était auparavant au seuil "d'alerte". Son placement en "vigilance" est donc une amélioration. "Les pluies conséquentes de ces dernières semaines ont permis une dynamique de recharge de la nappe d’eau souterraine du couloir d’Heyrieux. L’allègement des mesures de restriction d’usage de l’eau avec un passage en situation de vigilance se justifie sur cette zone", explique la préfecture.

L'ensemble des nappes d'eau du département sont actuellement placées sous vigilance sécheresse, selon un arrêté de la préfecture. Cela concerne les nappes du couloir d'Heyrieux, du Garon, du pliocène Val de Saône et de l'Est lyonnais et les couloirs de Meyzieu et de Décines. "Malgré une amélioration globale, la ressource en eau reste vulnérable et son état est susceptible d’évoluer pendant l’été en fonction des conditions météorologiques", ajoute la préfecture.

Elle invite les particuliers, les entreprises, les agriculteurs et les collectivités à avoir une gestion économe de l'eau cet été, afin de la réserver pour les usages prioritaires.