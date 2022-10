Près de Lyon : le parc Walibi complet pour Halloween

Le parc à thèmes Walibi Rhône-Alpes, situé près de Lyon, se met en mode Halloween jusqu'au 6 novembre. Des dates spéciales sont déjà complètes.

Le parc Walibi Rhône-Alpes affiche complet les samedi 29, dimanche 30, lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre pour ses journées et nocturnes spéciales Halloween. Plus aucune réservation n'est possible désormais sur ces dates. Cependant, le parc reste accessible sans aucune réservation pour le reste de la période avec des animations "WAAAlloween" proposées chaque jour jusqu'au 6 novembre.

Une nouvelle maison hantée

Pour la deuxième année consécutive, le parc d'attraction Walibi se met en mode Halloween. Au programme cette année, des maisons hantées qui vous laisseront sans voix, la traditionnelle sculpture sur citrouille pour les plus petits ou encore la nouveauté 2022 : la nouvelle maison hantée Anaconda. Les visiteurs partent à l’aventure au milieu des marécages mystérieux du bayou. Ils devront s’armer de leurs gris-gris et incantations vaudoues pour faire face aux différentes rencontres étranges, à la prêtresse vaudoue qui ne leur veut que du mal et peut-être à l’anaconda lui-même !

200 000 euros d'investissement

Sur la période des vacances de la Toussaint et de la fête d'Halloween, le parc densifie son offre. L'effort est mis sur la décoration, des déambulations mais aussi de attractions spéciales avec quatre maisons hantées. La dernière, Anaconda, représente un investissement de 200 000€ "afin de proposer une expérience encore plus originale et qualitative aux visiteurs", indique le parc à thèmes. Après cette période, le parc rouvrira du 17 au 31 décembre sur le thème de Noël.

Au total, ce sont 32 millions d’euros que le parc a engagé entre 2016 et 2020 pour développer de nouvelles attractions, de nouveaux restaurants et autres infrastructures. Cette réflexion, le parc l’a nourrie en observant l’évolution de ses visiteurs et de leurs comportements depuis une dizaine d’années, avec un public familial, composé de jeunes adultes, et des visiteurs venus de pays limitrophes.

Plus d'infos sur : walibi.fr. Tarifs : 31 €/enfant jusqu'à 129 cm (gratuit en-dessous), 37€/personne à partir de 130 cm.