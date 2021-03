Près de Lyon : le corps d'un homme retrouvé dans un ruisseau

Le corps d'un homme a été retrouvé ce matin dans un ruisseau, affluent de l'Yzeron, à Brindas, près de Lyon. L'homme n'a pas encore été identifié.

La gendarmerie était à la recherche d'un octogénaire qui n'a plus donné signe de vie depuis ce mardi 2 mars au matin. Il s'agit de Félix Bazin, un habitant de Brindas âgé de 86 ans et souffrant de la maladie d'Alzheimer ainsi que de problèmes de mémoire et d'expression.