Ouest lyonnais : un octogénaire porté disparu à Brindas

La gendarmerie est à la recherche d'un octogénaire qui n'a plus donné signe de vie depuis ce mardi 2 mars au matin. Il pourrait se trouver dans l'Ouest lyonnais.

Un vieil homme est porté disparu depuis ce mardi 2 mars dans l'Ouest lyonnais. Il s'agit de Félix Bazin, un habitant de Brindas âgé de 86 ans et souffrant de la maladie d'Alzheimer ainsi que de problèmes de mémoire et d'expression. Le vieil homme a quitté son domicile vers 7h45 ce mardi matin et n'a plus donné de nouvelles depuis. Ses proches, qui l'attendaient devant chez lui en fin de journée, ont contacté la gendarmerie. D'après eux, Félix Bazin est un bon marcheur et pourrait se trouver dans l'Ouest lyonnais. Il est grand et a été vu pour la dernière fois vêtu d'un pantalon gris, d'un pull bleu ou gris et d'une veste bleu foncé.

DISPARITION INQUIÉTANTE : Félix Bazin

86 ans

Alzheimer, aphasique

Bon marcheur Parti de Brindas ce matin à 7h45, il peut être n'importe où dans l'ouest lyonnais



Toute personne ayant des informations à son sujet est priée d'appeler les gendarmes de Vaugneray au 04 78 45 80 21.