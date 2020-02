Près de Lyon : la drogue était cachée sous les brocolis

Le 23 janvier sur l’autoroute A7 la douane de Lyon a découvert 281kg de cannabis sous des cartons de brocolis. Deux chauffeurs de poids lourds, jugés en comparution immédiate, ont été condamnés à 18 mois de prison ferme et une amende de 200 000 euros.

Renseignés sur le passage d’une cargaison de drogue venant d’Espagne, les douaniers lyonnais ont intercepté sur l’aire d’autoroute de Communay, au sud de Lyon, un camion allemand chargé de 281kg de cannabis.

La drogue avait été dissimulée dans des cartons similaires à la marchandise, des brocolis destinés à l’Allemagne. Dans le véhicule les douaniers ont également mis la main sur trois téléphones portables et 1150 euros. Les enquêteurs soupçonnent le troisième téléphone d’avoir servi à maintenir le contact avec une voiture ouvreuse, une Nissan, qui n’a pas pu être interceptée rapporte Le Progrès.

Les deux chauffeurs hispano-marocains de 58 ans et 39 ans étaient inconnus de la justice et des routiers aguerrirent. Ils affirment que la drogue a été placée à leur insu, qu’ils étaient absents au moment du chargement. Une version qui n’a, semble-t-il, pas convaincu le tribunal, lundi 27 ils ont été condamnés pour trafic de stupéfiant à 18 mois de prison et une interdiction de territoire de 5 ans. Ils devront également régler une amende de 200 000 euros, la valeur estimée de la cargaison, ainsi qu’une amende douanière de 1450 euros. Ils ont été placés en détention à la suite de l’audience.