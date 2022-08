Le mineur aux cheveux noirs frisés et aux mèches blondes est donc désormais en sécurité. La police invite donc à "ne plus relayer la photo et l'avis de disparition le concernant". L'affaire semble désormais close.

Sur son compte Twitter, la police nationale 69 a annoncé avoir retrouvé le jeune Ryad Gassoumi, adolescent disparu depuis le 7 août dernier. "Ryad a regagné son domicile sain et sauf grâce à votre mobilisation et vos nombreux partages", explique-t-on du côté des forces de l'ordre du Rhône.

