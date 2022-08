Vénissieux : disparition inquiétante d'un adolescent

La police du Rhône a lancé ce jeudi un appel à témoins pour essayer de retrouver Ryad Gassoumi, un jeune adolescent de 14 ans disparu depuis dimanche à Vénissieux.

Alors que le jeune disparu à Vénissieux a regagné son foyer ce jeudi (lire ici), une nouvelle disparition inquiétante a été annoncée par la police du Rhône. Un adolescent de 14 ans, Ryad Gassoumi, a été vu pour la dernière fois le dimanche 7 août à 17h30, là aussi à Vénissieux.

Il pourrait avoir rejoint son père en Espagne. Voici son signalement, il portait un t-shirt et un short de couleur rose. Il est mince et mesure 1m50 environ. Le mineur possède des cheveux noirs frisés et des mèches blondes.

Si vous possédez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de Vénissieux au 04 72 90 82 45.